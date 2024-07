Simptomi koji ukazuju na nedostatak vitamina B9: Ova grupa je posebno ugrožena

Folat (ili folati jer ih ima više oblika) je vitamin B9 koji se prirodno nalazi u mnogim namirnicama kao što su zeleno lisnato povrće, citrusno voće, orašasti plodovi, pasulj, grašak, morski plodovi, jaja, mlečni proizvodi, meso i žitarice. Telo koristi folate za stvaranje novih crvenih krvnih zrnaca i DNK. Posebno su važni za trudnice, jer pomažu u rastu i razvoju fetusa i mogu da spreči urođene mane.

Šta je folna kiselina?

Folna kiselina je sintetički oblik folata. Telo ne može da skladišti velike količine prirodnih folata, ali lako apsorbuje folnu kiselinu.

Nedostatak folata tokom trudnoće

Nedostatak folata tokom trudnoće može da izazove ozbiljne komplikacije, te su buduće mame posebno ugrožene. Vitamin B9 je važan za razvoj mozga i kičmene moždine bebe, a nedostatak može da izazove teške urođene mane i poveća rizik od odljubljivanja placente, prevremenog porođaja i niske porođajne težine. Studije su pokazale da nizak nivo folata tokom trudnoće može da poveća rizik od razvoja autizma kod deteta.

Anemija uzrokovana manjkom vitamin B9

Nedostatak folata može da dovede do anemije. Ova bolest se javlja kada telo nema dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik do tkiva, a nedostatak folata može da dovede do stvaranja abnormalno velikih crvenih krvnih zrnaca koja ne funkcionišu pravilno.

Druge komplikacije nedostatka folata uključuju: Neplodnost

Određene vrste raka

Kardiovaskularne bolesti

Depresiju

Demenciju

Smanjenu moždanu funkciju

Alchajmerovu bolest

Koji su simptomi nedostatka folata?

Jedan od prvih simptoma nedostatka folata je ekstreman umor. Ostali simptomi mogu da uključuju:

Simptomi anemije : bledilo, kratak dah, razdražljivost, vrtoglavicu

: bledilo, kratak dah, razdražljivost, vrtoglavicu Oralni simptomi : osetljiv, crven jezik, ranice u ustima, smanjen osećaj ukusa

: osetljiv, crven jezik, ranice u ustima, smanjen osećaj ukusa Neurološki simptomi : gubitak pamćenja, teškoće u koncentraciji, zbunjenost, probleme sa prosuđivanjem

: gubitak pamćenja, teškoće u koncentraciji, zbunjenost, probleme sa prosuđivanjem Dodatni simptomi: nedostatak energije, slabost mišića, depresiju, gubitak težine, dijareju

Šta uzrokuje nedostatak folata?

Jedan od najčešćih uzroka nedostatka vitamin B9 je nezdrava ishrana, siromašna namirnicama koje prirodno sadrže folate.

Drugi uzroci mogu da uključuju: Bolesti sistema za varenje : bolesti kao što su Kronova bolest ili celijakija ometaju apsorpciju vitamina B9.

: bolesti kao što su Kronova bolest ili celijakija ometaju apsorpciju vitamina B9. Prekomerna upotreba alkohola : osobe koje konzumiraju velike količine alkohola često zamenjuju hranu alkoholom, što dovodi do nedostatka folata.

: osobe koje konzumiraju velike količine alkohola često zamenjuju hranu alkoholom, što dovodi do nedostatka folata. Prekuvavanje voća i povrća : prekuvavanje može da uništi prirodne folate u namirnicama.

: prekuvavanje može da uništi prirodne folate u namirnicama. Hemolitička anemija : poremećaj krvi kada se crvena krvna zrnca uništavaju brže nego što se mogu zameniti.

: poremećaj krvi kada se crvena krvna zrnca uništavaju brže nego što se mogu zameniti. Određeni lekovi : nNeki lekovi za epilepsiju i ulcerozni kolitis ometaju pravilnu apsorpciju.

: nNeki lekovi za epilepsiju i ulcerozni kolitis ometaju pravilnu apsorpciju. Dijaliza: tretman za osobe sa bubrežnom insuficijencijom.

Dijagnoza i lečenje

Dijagnoza se postavlja putem analize krvi prelikom koje se meri nivo folata u krvi. U slučaju nedostatka lekar će vam prepisati suplemente folne kiseline, većini odraslih potrebno je 400 mikrograma (mcg) dnevno.

Lekar će vas takođe posavetovati da se zdravo, uravnoteženo hranite, što podrazumeva voće, povrće i druge namirnice bogate folatima ili obogaćene folnom kiselinom.

Prevencija

Najbolji način da sprečite nedostatak vitamina B9 jeste da birate namirnice u kojima se ovaj nutrijent prirodno nalazi, a to su:

Grašk, pasulj i ostale mahunarke

Citrusno voće

Zeleno lisnato povrće

Džigera

Morski plodovi

Jaja i mlečni proizvodi

Meso

