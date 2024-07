Preuzmite kontrolu nad nesanicom u 3 koraka: Evo na koje sve načine sabotiramo san

Problem s nesanicom je u tome što joj uvek tražimo uzrok. Povezujemo je sa gotovo bilo čime: hormonskom neravnotežom, nedavnim razvodom, oporavkom nakon operacije, bolešću – lista je beskonačna. I dok su ovo validni razlozi za nekoliko noći poremećenog sna, ne bi trebalo da nas i dalje pogađaju mesecima kasnije, kaže Stefani Romisevski, psiholog i master bihevioralne medicine.

Kada posmatrate razvoj nesanice, prvo gledate početnu traumu ili bolest koja predstavlja početnu tačku. Zatim, pogledate istu osobu 20 godina kasnije, i ona i dalje ima nesanicu. Moramo da se zapitamo šta se desilo da iznova ponavlja ovaj problem? Normalno je da imate teškoće sa spavanjem nakon stresa ili nekog neželjenog događaja, ali nije normalno da se ti problemi nastavljaju nakon mesec dana – pa zašto se onda to dešava kod trećine populacije?

Opasne posledice

Istraživanja pokazuju da oko 30-36 odsto odraslih ima hronične probleme sa spavanjem. Od njih čak 79 odsto prijavljuje da ih imaju najmanje dve godine, što je veoma zabrinjavajuće.

Kratkoročni efekti nedostatka sna uključuju lošu koncentraciju , promene raspoloženja i nedostatak motivacije i energije . Produženi nedostatak sna može da poremeti imuni sistem (tako što smanjuje sposobnost da se borimo protiv infekcija), dovede do povećanja telesne težine, smanji libido i plodnost , dovede do dugotrajnih poremećaja raspoloženja kao što su depresija i anksioznost i poveća rizik od dijabetesa i srčanih bolesti .

Kako reagujemo na nesanicu

Ukoliko patite od nesanice možda ćete početi sa određenim ritualima pre spavanja – poput toplih kupki – i menjati vreme spavanja, verujući da morate da legnete ranije jer ne spavate dovoljno. Možda ćete postati opsednuti pronalaženjem nekog brzog rešenja, kao što je veća količina melatonina ili tableta za spavanje. Ništa od ovoga ne može da izleči nesanicu. Može da pomogne kod nedostatka sna, ali nesanica i nedostatak sna su dve odvojene stvari i zato je važno razumeti razliku, opominje psiholog.

Razlika je u detaljima

Nedostatak sna je kada sebi aktivno uskraćujete spavanje. To je neko ko bi radije ostao budan nego spavao, čak i kada se oseća jako pospano. Nasuprot tome, ako pitate insomničare da li su ikada pospani, oni će reći da nisu. Uvek su napeti i učinili bi sve da zaspu, ali to ne mogu.

Iako se nesanica generalno definiše kao nemogućnost spavanja, ako bliže proučite osobe koje pate od nesanice, otkrićete da oni zapravo spavaju . San koji imaju je veoma lošeg kvaliteta, a vreme spavanja prilično neodređeno – ali to sigurno nije isto što i hronični nedostatak sna.

Hronični nedostatak sna znači da možete da zaspite na podu u bilo kom trenutku, jer ste previše umorni. Takođe, od toga možete vrlo brzo da se ozbiljno razbolite; ako biste nedovoljno (zaista premalo) spavali više od nekoliko nedelja, bili biste mrtvi.

Sabotaža

Ako se plašite hroničnog nedostatka sna i već ne spavate dobro zbog nesanice, šta ćete učiniti? Očigledan odgovor za mnoge jeste da legnu ranije. Tako povećavate količinu vremena koje provodite u krevetu, što ne znači da ćete zaista i spavati. To dodatno zbunjuje vaše telo. Zatim, ako počnete da koristite svaki nalet pospanosti – na primer, spavate do kasno ili dugo dremate popodne – govorite svom mozgu da san više nije ograničen na određeni period u vašoj dnevnoj rutini. Vaše telo postaje potpuno dezorijentisano, zbunjeni ste zašto se problem pogoršava, a razlog je zapravo vaše vlastito ponašanje.

Kako se nositi sa nesanicom

Stefani Romisevski preporučuje kognitivno bihevioralnu terapiju za nesanicu, koja je, kako kaže, zasnovana na dokazima, veoma efikasna i jedino dugoročno rešenje.

Ostanite duže budni . Morate sebi da stvorite malo nedostatka sna kako biste savladali nesanicu. Ako imate potrebu za snom, možete da uspete, to je proverena stvar. Ustanite u isto vreme svaki dan, ne dremate , ne idete na spavanje dok niste pospani , a ako se probudite ili ne možete da spavate, idite i uživajte negde drugde.

Oslobodite se predrasuda

Teži deo jeste da pokušate da ne brinete. Ako verujete da će vam se, ako ne spavate, desiti strašne stvari i smatrate da treba da idete na spavanje u isto vreme svake noći, to će odrediti vaše ponašanje. Zaboravite na sve to – taj savet nije koristan za insomničare.

Izdržite

Nažalost, osećaćete se užasno na početku, jer je to velika promena za vaše telo. To je kao mršavljenje – svi znaju kako da to urade, ali koliko ljudi zaista u tome istraje? Zapamtite, osećaj nelagodnosti je zapravo dobra stvar; vaš mozak mora da shvati da ima problem kako bi ga rešio.