Smanjite rizik od Parkinsonove bolesti: 5 koraka koji ujedno čuvaju mozak i nerve

Parkinsonova bolest (PB) je progresivni neurološki poremećaj koji utiče na nervni sistem i delove tela koje on kontroliše. Kao degenerativno stanje, efekti na mozak se s vremenom pogoršavaju. Simptomi se obično se razvijaju polako, često počinjući sa blagim drhtanjem jedne ruke, kaže dr Aditija Gupta, direktor neurohirurgije u bolnici Artemis u Gurugramu (Indija), i navodi korake koje možete da sledite kako biste smanjili faktore rizika.

Šta je Parkinsonova bolest?

Prema Američkom institutu za neurološke poremećaje i moždani udar (NINDS), PB je progresivni neurološki poremećaj koji utiče na kretanje. Kako neuroni u određenim regijama mozga slabe, oštećuju se ili umiru, ljudi mogu da imaju probleme sa kretanjem, iskuse drhtanje, ukočenost udova ili trupa, i probleme sa ravnotežom.

tremor jedne ruke je obično prvi znak foto: Shutterstock

- Kako se ovi simptomi pogoršavaju, hodanje, govor i obavljanje jednostavnih zadataka mogu da budu izazov. Međutim, važno je napomenuti da ne mora svako ko ima ove simptome da boluje od PB, jer oni mogu da se pojave i kod drugih stanja - naglašava dr Gupta.

Iako ne možete da promenite određene faktore rizika kao što su starost i genetika, nekoliko promena u načinu života može da ublaži šanse za razvoj ove bolesti.

Redovna fizička aktivnost

Vežbanje je jedan od najdelotvornijih načina za smanjenje rizika od Parkinsonove bolesti. Prema Journal of the American Medical Association (JAMA), rezultati kliničkih ispitivanja su pokazali da umerena do intenzivna aktivnost može da smanjiti rizik od razvoja ove bolesti. Redovna aktivnost pomaže u održavanju mišićne snage, fleksibilnosti i ravnoteže, što je ključno za opšte neurološko zdravlje.

redovno vežbajte foto: Shutterstock

Preporuke: Praktikujte najmanje 150 minuta umerene aerobne aktivnosti ili 75 minuta intenzivne aktivnosti svake nedelje

ili 75 minuta intenzivne aktivnosti svake nedelje Uključite vežbe snage u svoj program dva puta nedeljno

u svoj program dva puta nedeljno Poboljšajte ravnotežu i fleksibilnost uz aktivnosti poput joge i tai čija

Zdrava ishrana

Prema Johns Hopkins Medicine biranje uravnotežene ishrane poboljšava opšte blagostanje i jača vašu sposobnost da upravljate simptomima bolesti.

pametno birajte namirnice foto: Shutterstock

- Ishrana bogata antioksidansima, vitaminima i mineralima može da pomogne u zaštiti mozga od oksidativnog stresa i upala, koji su povezani sa razvojem Parkinsonove bolesti - dodaje dr Gupta.

Preporuke: Jedite raznovrsno voće i povrće bogato antioksidansima

Uključite omega-3 masne kiseline u svoju ishranu iz izvora kao što su riba, laneno seme i orasi

u svoju ishranu iz izvora kao što su riba, laneno seme i orasi Dodajte integralne žitarice , zdrave masti i nemasne proteine u svoju svakodnevnu ishranu

, zdrave masti i nemasne proteine u svoju svakodnevnu ishranu Ograničite unos šećera, prerađene hrane i zasićenih masti

Ostanite mentalno aktivni

Mentalne aktivnosti su ključne za očuvanje zdravlja mozga, kaže Dr Gupta.

- Mentalna stimulacija pomaže u izgradnji kognitivne rezerve, što može da odloži pojavu neuroloških simptoma i usporiti napredovanje neurodegenerativnih bolesti.

mentalna stimulacija čuva mozak foto: Shutterstock

Preporuke: Učestvujte u aktivnostima koje stimulišu vaš um, poput slagalica, čitanja ili učenja novih veština

Održavajte društvene kontakte kroz interakciju sa prijateljima, porodicom i zajednicom

Uključite tehnike svesnosti i smanjenja stresa, poput meditacije ili vežbi dubokog disanja, u svoju rutinu

Izbegavajte toksine

Prema International Journal of Environmental Research and Public Health, ljudi treba da budu oprezni pri rukovanju potencijalno toksičnim hemikalijama poput herbicida, pesticida i rastvarača. Smanjenje izloženosti ovim toksinima može da pomogne u smanjenju rizika.

Preporuke: Koristite prirodne ili organske proizvode kad god je to moguće

Obezbedite odgovarajuću ventilaciju prilikom korišćenja hemikalija u domaćinstvu

Izbegavajte život u blizini industrijskih zona ili područja sa teškim zagađenjem

Adekvatan san

San je ključan za zdravlje mozga, dodaje dr Gupta.

naspavajte se svako veče foto: Shutterstock

- Hronična neispavanost može da ošteti funkciju mozga i povezana je sa povećanim rizikom od neurodegenerativnih bolesti, uključujući Parkinsonovu.

Preporuke: Osigurajte svake noći 7-8 sati kvalitetnog sna

Održavajte redovan raspored spavanja

Smanjite buku i svetlost u svojoj spavaćoj sobi kako biste obezbedili mirno okruženje za spavanje

Priremila: N.L.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs