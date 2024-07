Kada je neko alkoholičar? Doktor navodi 11 kriterijuma ili simptoma koji vam možda ne idu u prilog

Alkohol je prisutan kada smo srećni i kada smo tužni, kada dobijamo i kad gubimo, kad dajemo i kad uzimamo, u svim prilikama na svadbama, sahranama, rođendanima, krštenjima, useljenjima, iseljenjima, rastancima, utakmicama, kaže dr Ivan Đurić, lekar opšte prakse.

Doktor navodi da uz društvenu prihvaćenost kao razlog tako čestog javljanja alkoholizma treba dodati i naš urođeni strah od psihijatra, kao i teško prihvatanje da problem alkoholizma uopšte postoji.

Koji su simptomi alkoholizma?

Prema priručniku za mentalno zdravlje postoji 11 kriterijuma, odnosno simptoma koji govore o tome da je neko alkoholičar.

Ti simptomi su lako prepoznatljivi, a to su: Konzumirate alkohol više ili duže nego što se nameravate

Pokušavate da smanjite konzumiranje alkohola , odnosno da prestanete, ali ne uspevate

, odnosno da prestanete, ali ne uspevate Provodite dosta vremena pijući alkohol ili oporavljajući se od mamurluka i drugih posledica

Imate smetnje u svakodnevnom životu zbog pijenja alkohola, na poslu, u odnosu sa drugima…

Stalna želja za alkoholom koja sve više raste

Nastavak pijenja alkohola iako su odnosi sa porodicom i/ili prijateljima u krizi ili prekinuti

Gubitak interesovanja za hobije i za druge sadržaje da bi se pilo, odnosno iznalaženje bilo kakvog povoda za piće

Često se nalazite u situacijama da, zbog vašeg pijenja je neko mogao da bude povređen ili da izgubi život

Morate da sve više i više pijete alkohol

Nastavljate da pijete iako vam je zdravlje ozbiljno narušeno , kako fizičko, tako i mentalno (pogoršavaju se anksioznost i depresija…)

, kako fizičko, tako i mentalno (pogoršavaju se anksioznost i depresija…) Imate apstinencijalne krize kad prestanete da pijete

Koje su faze alkoholizma?

Blagi oblik podrazumeva da tokom jedne godine imate do tri simptoma, umeren ili srednji podrazumeva da imate od 3-6 simptoma, a težak više od šest simptoma.

I kada je neko alkoholičar?

Ako primetite da neko voli u žargonu "koju čašicu više", nemojta da čekate da to postane cela flaša da biste reagovali.

- Obično većina u našoj sredini smatra alkoholičarima samo teške alkoholičare koji imaju preko šest gore navedenih simptoma. One koji imaju blag i umeren oblik alkoholizma ne tretiraju kao alkoholičare, što je naravno greška. Svi su oni alkoholičari samo u razičitom stadijumu bolesti. Kao i za sve bolesti, ako se blagovremeno otkrije, odnosno u ranijem stadijumu, i lečenje je uspešnije - kaže dr Ivan Đurić.

Alkoholičare ne treba silom napadati i tako ih terati da kontriraju i da celom procesu dodaju i nama poznatu balkansku tvrdoglavost i reči "Ma ti ćeš da mi kažeš…."

- Treba razumeti da smo svi mi odrasli u sredini gde se na čašicu gleda pozitivno, kroz sve naše stare filmove se provlači čašica ili flašica. To društveno prihvatanje je dovelo do toga da se neka zabava bez alkohola smatra propalom. Utešno je da to nije slučaj samo kod nas, tako je svuda u svetu i svaka država se sa manje ili više uspeha bori sa tim - opominje doktor.

Koja količina alkohola dnevno ne šteti?

Prema istraživanjima u Americi dva pića za muškarce i jedno piće za žene nekoliko puta nedeljno se smatra umerenim pijenjem.

- Međutim, ako se pije nekoliko puta nedeljno po dva pića, odnosno po jedno, možda neće da šteti fizičkom zdravlju, ali postoji mogućnost da steknete naviku. Navika vremenom podiže prag tolerancije, jer se svakodnevnom upotrebom alkohola to dešava, pa su potrebne veće količine da bi se postigao isti efekat, a to opet vremenom može da pređe u zavisnost i alkoholizam.

Naravno ni količine nisu za svakoga iste, te je odgovor za svakog različit. Neko ima niži prag tolerancije, neko viši, neko pre postaje zavisan, nego kasnije, neko nikad, jer može da se kontroliše.

- Najvažnija je samokontrola. Mi nemamo čaroban lek za alkoholizam, to je dugotrajna borba koja zahteva angažovanje psihijatra ili psihoterapeuta, podršku cele porodice i jako puno strpljenja, volje i ljubavi - poručuje doktor.

