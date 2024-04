Patlidžan pomaže u održavanju nivoa holesterola: Evo kako ga možete uvrstiti u svoj meni

Iako je vaš ukupni nivo holesterola važan, morate uzeti u obzir i nivoe vašeg LDL tj. takozvanog "lošeg holesterola", lipoproteina visoke gustine (HDL) holesterola, takođe poznatog kao „dobar“ holesterol i triglicerida.

Ono što bi trebalo da postignete je nizak nivo LDL-a i triglicerida i viši nivo HDL-a. A pošto čak i starenje ima neočekivani efekat na vaš holesterol, potrebna je kombinacija dijete, tj. određenog načina ishrane, vežbanja, a ponekad na preporuku lekara i uključivanje terapije lekovima da bi se kontrolisao visok holesterol.

Patlidžani su bogat izvor korisnih hranljivih materija, antioksidanasa (kao što je vitamin C), a sadrže i vitamin K, vlakna, mangan, folnu kiselinu, kalijum i još mnogo toga.

Ovo povrće obiluje kalijumom, vlaknima vitaminom C

Prema rečima dr Travisa Storka, koncentracija kalijuma, vlakana i vitamina C u patlidžanu može pomoći kada je u pitanju nivo holesterola.

Kalijum je hranljiva materija sa kojom treba biti oprezan. U prevelikim količinama može da izazove probleme u vezi sa srcem kao što su aritmija i srčana insuficijencija, a premalo može takođe da bude i problematično. Konzumiranje prave količine kalijuma može biti od koristi kada je u pitanju sprečavanje vaskularne kalcifikacije i ukočenosti arterija, stanja koja nastaju sa visokim holesterolom.

Pored toga, utvrđeno je da vitamin C smanjuje ukupni nivo holesterola i smanjuje kardiovaskularni rizik kod ljudi sa dijabetesom tipa 2 ili srodnim metaboličkim bolestima, prema studiji iz 2022. objavljenoj u Frontiers in Nutrition. Starija studija iz 2008. objavljena u Journal of Chiropractic Medicine otkrila je da suplementacija vitaminom C smanjuje nivo LDL holesterola i triglicerida u serumu. Međutim, nije bilo značajnog poboljšanja u serumskom HDL holesterolu.

Patlidžan pomaže i u kontroli šećera u krvi

Vlakna, posebno rastvorljiva vlakna (kojih patlidžan ima mnogo), utiču na nivoe holesterola smanjujući apsorpciju holesterola u vašem sistemu i snižavajući nivoe LDL. Patlidžan deluje indirektno kao podrška vašem srcu promovišući kontrolu šećera u krvi i pomaže u gubitku težine (zahvaljujući sadržaju vlakana). Gojaznost i dijabetes su vodeći faktori rizika kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti.

Međutim, prednosti patlidžana za zdravlje srca se ne završavaju ovde. Antioksidansi u ovom povrću pomažu u borbi protiv srčanih bolesti. Ispostavilo se da sadrži i antioksidantnu hlorogensku kiselinu, koja može pomoći u smanjenju holesterola lipoproteina niske gustine (LDL), poznatijeg kao "loš" holesterol.

Kako pripremati plavi patlidžan?

Uprkos svom blagom i suptilno slatkom ukusu, patlidžan može poprimiti neočekivane teksture i ukuse u zavisnosti od toga kako ga spremate. Možete ga peći, ili dodavati u omiljena jela. Odličan je i kao prilog, posebno kada je punjen drugim zdravim sastojcima poput kus-kusa, sočiva, pasulja, sira, orašastih plodova ili drugog povrća.

Međutim, ako razmišljate o tome da ga konzumirate kao glavni obrok, ubacite malo proteina, zdravih vlakana, zdravih masti i ugljenih hidrata da biste zaokružili svoje jelo. Izbegavajte punjenje patlidžana delikatesnim mesom, masnim mesom ili bilo kojim drugim izvorom zasićenih ili trans masti, ako želite da držite nivo holesterola pod kontrolom.

